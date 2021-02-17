Матвиенко раскрыла размер своей пенсии

Ранее появившиеся на некоторых сайтах и в социальных сетях данные о пенсии Валентины Матвиенко оказались фейками. Окончательно поставить точку решила сама Матвиенко, озвучив ожидаемую многими цифру.

На одном из заседаний Матвиенко заявила: не высказаться о витающих по сети данных просто невозможно, поскольку они "баснословны".

"Я из интернета узнала: все возмущаются, что Матвиенко получает пенсию в размере 450 тысяч рублей. Во-первых, моя декларация открыта, в декларации указано. У меня почти 50 лет трудового стажа, я получаю пенсию в размере 25 тысяч рублей", — рассказала Матвиенко.

Спикер подчеркнула, что недостоверные сведения распространяют в сети не только о ней, но и о других чиновниках и депутатах. Поэтому стоит попробовать решить вопрос с предоставлением людям точной информации — это поможет пресечь слухи и домыслы.

"Надо подумать, каким образом давать достоверную информацию, чтобы не рождались такие мифы, слухи, не шла дискредитация людей, которые работают во власти и многое делают, чтобы жизнь наша была лучше", — резюмировала Матвиенко.