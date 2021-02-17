Эксперт о рождаемости: "К многодетной стране мы уже не вернёмся"

Новая идея, направленная на повышение рождаемости: льготная ипотека для семей с двумя и более детьми. Поручение проработать данную идею дал правительству Владимир Путин.

До 31 марта чиновники должны предоставить варианты работы данной программы. Но достаточно ли подобных мер для того, чтобы вытащить страну из демографической ямы? Какие бы (возможно, не самые популярные) меры стоило бы рассмотреть властям для повышения рождаемости в РФ?

О ситуации журналистам "Правды. Ру" рассказала Любовь Ерофеева, директор Ассоциации народонаселения и развития, акушер-гинеколог. По её мнению, к многодетной стране мы не вернёмся даже с учётом всех мер поддержки государства.

Вопрос поддержки: помог ли материнский капитал

Если вспоминать о вопросах государственной поддержки, рассказывает эксперт, то ещё в 2004 году, когда темой демографии заинтересовался президент, звучали различные предложения.

"Ведущим вопросом было жильё. Потому что в малогабаритной квартире не может поместиться пятеро детей. Каждому человеку нужно ещё и своё пространство. Это пространство определяется 10-12 квадратными метрами", — уточняет Ерофеева.

Тогда не было ясно, насколько много денег можно выделить на подобные проекты, так что решили попробовать идею с материнским капиталом. И это сыграло определённую роль. Однако если внимательно посмотреть, что же принёс материнский капитал, то можно увидеть так называемое смещение календаря рождений.

"Если у семьи был план родить второго или третьего ребёнка, но лет через пять, то появление материнского капитала стимулировало семью родить его сейчас. Но рождение ребёнка при стимулировании не говорит о том, что родится третий, четвертый малыш. Дело в том, что у нас трехдетная семья вообще планируется в 8% семей, не более. И на это повлиять государственными рычагами невозможно", — уверена Ерофеева.

"К многодетной стране мы уже не вернёмся"

Заставить население рожать невозможно. Но можно попытаться понять, почему рожают мало. Проблемы, в сущности, почти не изменились: квартирный вопрос, финансовая ситуация, сложности с детскими садами и яслями.

"Ситуация такова: если женщина уходит в декрет, а это долгий период, то семья часто становится, можно сказать, малоденежной. В ней остаётся один работающий родитель, поддержки и помощи нет. Женщина получает копейки, пока она находится в декрете. За рубежом такого нет: если рождается ребёнок, женщине предоставляется поддержка от 500 до 1000 евро в месяц на каждого ребенка. Женщина может стремиться работать в своей профессии, а может сохранять статус неработающей мамы. У нас я пока этих тенденций совершенно не вижу", — объясняет Ерофеева.

При этом ребенок растёт, и ему нужно покупать не только одежду или еду, но и различные дорогостоящие вещи: телефон, компьютер. Это выбивает семейный бюджет из колеи.

"Я хотела бы сделать акцент: мы не вернёмся в многодетную страну. Всё, пройден этот этап. Мы будем развиваться так же, как все развитые европейские страны и Соединённые Штаты. У нас будут малодетные семьи, и лишь единицы смогут себя посвятить созданию многодетной семьи. Подавляющее большинство людей — эгоисты. Они думают о карьере, личном комфорте, уюте", — заключает Ерофеева.