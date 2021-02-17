Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Навигатор
Новости
Жительница Урала обвинила Ирину Понаровскую в краже ребёнка 
Психиатр Александр Федорович оценил идею инклюзивного найма
На "Розе Хутор" будет создан самый большой в России сноупарк
Губерниев против Казакевич: новый скандал на ЧМ по биатлону
В Красноярске с рельсов сошли 26 вагонов грузового поезда
Хорошо, что мы выжили: Железняк чуть не пострадала во время интервью
"Аякс" ответил "Спартаку" на заявление про трансфер Промеса
Москвичи начали продавать снег
С 1 марта в Крыму отменят большую часть COVID-ограничений

Эксперт о рождаемости: "К многодетной стране мы уже не вернёмся"

Политика

Новая идея, направленная на повышение рождаемости: льготная ипотека для семей с двумя и более детьми. Поручение проработать данную идею дал правительству Владимир Путин.

Эксперт о рождаемости: "К многодетной стране мы уже не вернёмся"

До 31 марта чиновники должны предоставить варианты работы данной программы. Но достаточно ли подобных мер для того, чтобы вытащить страну из демографической ямы? Какие бы (возможно, не самые популярные) меры стоило бы рассмотреть властям для повышения рождаемости в РФ?

О ситуации журналистам "Правды. Ру" рассказала Любовь Ерофеева, директор Ассоциации народонаселения и развития, акушер-гинеколог. По её мнению, к многодетной стране мы не вернёмся даже с учётом всех мер поддержки государства.

Вопрос поддержки: помог ли материнский капитал

Если вспоминать о вопросах государственной поддержки, рассказывает эксперт, то ещё в 2004 году, когда темой демографии заинтересовался президент, звучали различные предложения.

"Ведущим вопросом было жильё. Потому что в малогабаритной квартире не может поместиться пятеро детей.

Каждому человеку нужно ещё и своё пространство. Это пространство определяется 10-12 квадратными метрами", — уточняет Ерофеева.

Тогда не было ясно, насколько много денег можно выделить на подобные проекты, так что решили попробовать идею с материнским капиталом. И это сыграло определённую роль. Однако если внимательно посмотреть, что же принёс материнский капитал, то можно увидеть так называемое смещение календаря рождений.

"Если у семьи был план родить второго или третьего ребёнка, но лет через пять, то появление материнского капитала стимулировало семью родить его сейчас.

Но рождение ребёнка при стимулировании не говорит о том, что родится третий, четвертый малыш. Дело в том, что у нас трехдетная семья вообще планируется в 8% семей, не более.

И на это повлиять государственными рычагами невозможно", — уверена Ерофеева.

"К многодетной стране мы уже не вернёмся"

Заставить население рожать невозможно. Но можно попытаться понять, почему рожают мало. Проблемы, в сущности, почти не изменились: квартирный вопрос, финансовая ситуация, сложности с детскими садами и яслями.

"Ситуация такова: если женщина уходит в декрет, а это долгий период, то семья часто становится, можно сказать, малоденежной. В ней остаётся один работающий родитель, поддержки и помощи нет.

Женщина получает копейки, пока она находится в декрете. За рубежом такого нет: если рождается ребёнок, женщине предоставляется поддержка от 500 до 1000 евро в месяц на каждого ребенка.

Женщина может стремиться работать в своей профессии, а может сохранять статус неработающей мамы. У нас я пока этих тенденций совершенно не вижу", — объясняет Ерофеева.

При этом ребенок растёт, и ему нужно покупать не только одежду или еду, но и различные дорогостоящие вещи: телефон, компьютер. Это выбивает семейный бюджет из колеи.

"Я хотела бы сделать акцент: мы не вернёмся в многодетную страну. Всё, пройден этот этап.

Мы будем развиваться так же, как все развитые европейские страны и Соединённые Штаты. У нас будут малодетные семьи, и лишь единицы смогут себя посвятить созданию многодетной семьи.

Подавляющее большинство людей — эгоисты. Они думают о карьере, личном комфорте, уюте", — заключает Ерофеева.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Константин Шапров
Последние материалы
Хорошо, что мы выжили: Железняк чуть не пострадала во время интервью
"Аякс" ответил "Спартаку" на заявление про трансфер Промеса
Москвичи начали продавать снег
С 1 марта в Крыму отменят большую часть COVID-ограничений
Боня сравнила размер коммунальных платежей в России и в Европе 
Метревели о российском финале Australian Open: "Хоть бы один вышел"
Сотни видов млекопитающих могут быть заражены разными коронавирусами
Иностранца осудили за подготовку теракта на акции в поддержку Фургала
Дарья Повереннова вышла замуж за миллионера Андрея Шаронова
Майгуров назвал пятое место Мироновой надеждой для сборной России
Популярное
Бывший СССР
Элита Казахстана продаёт недра страны, а виновата Россия

Казахстанская элита пытается через русофобию добиться консолидации населения, но казахстанцы знают, что настоящая проблема их страны — в коррупции наверху.

Элита Казахстана продаёт недра страны, а виновата Россия
Кто подменил Сергея Лаврова?
Точка зрения
Кто подменил Сергея Лаврова?
Мир. Новости мира
Скандал на Украине: в учебнике написали - Севастополь основан Россией
Общество
Запад против восстановления памятника Дзержинскому
Павел Новиков Бинарные опционы: неоправданный риск или стабильный доход? Павел Новиков Игорь Буккер Первой амазонкой была китаянка Игорь Буккер Василий Амирджанов Оппозиция продемонстрировала политическое айкидо Василий Амирджанов
Политика. Новости и аналитика
Лавров оценил отношение США к "Спутнику V"
Точка зрения
Неуважение к России приведёт Запад к гибели
Джокович заявил, что раньше никогда не видел игры Карацева
Теннис. Новости
Джокович заявил, что раньше никогда не видел игры Карацева
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников