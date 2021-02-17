В СФ определились с наказанием за склонение к наркотикам в интернете

Успешно одобрен в Совете Федерации новый закон, согласно которому за склонение к употреблению наркотиков через интернет можно будет получить до 15 лет тюрьмы.

Как стало известно, закон уже отправили на подпись Владимиру Путину. Он предполагает некоторые изменения в УК и УПК страны. В частности, уточняются статьи: 230 УК ("Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов") и 151 УПК ("Подследственность").

Работать новый закон будет следующим образом: если человек начнёт "с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет" склонять других людей к употреблению наркотиков, а также различных веществ психотропного воздействия и их аналогов, он может получить до 10 лет тюрьмы.

В случае, если из-за его действий умрут два или более человека, наказание увеличится до 15 лет тюрьмы. Также обвиняемый будет на период до 20 лет лишён права на работу на определённых должностях.