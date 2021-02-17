В Минсельхозе уточнили, когда подешевеют овощи

На подорожание некоторых продуктов отреагировали в Минсельхозе: чиновники ведомства объяснили, когда же ценники "пойдут на снижение".

По данным пресс-службы министерства, подорожание, например, плодоовощной продукции сейчас связано с "сезонным трендом". Как только на рынки поступит новый урожай, цены пойдут вниз, уверены чиновники.

"В настоящее время продолжается традиционный сезонный тренд на умеренное повышение цен в плодоовощной группе, что обусловлено увеличением доли импортной продукции. В частности, в настоящее время на рынок поступает молодой картофель из Египта и стран Средиземноморья, который существенно дороже отечественного. Коррекция цен на картофель ожидается с июня после начала поступления нового урожая", — назвали чиновники точные сроки.

Картофель, к слову, ранее успел подорожать примерно на 40% за пять недель. Компенсирует ли "летнее падение" "зимний рост" — вопрос пока открытый.