На подорожание некоторых продуктов отреагировали в Минсельхозе: чиновники ведомства объяснили, когда же ценники "пойдут на снижение".
По данным пресс-службы министерства, подорожание, например, плодоовощной продукции сейчас связано с "сезонным трендом". Как только на рынки поступит новый урожай, цены пойдут вниз, уверены чиновники.
"В настоящее время продолжается традиционный сезонный тренд на умеренное повышение цен в плодоовощной группе, что обусловлено увеличением доли импортной продукции.
В частности, в настоящее время на рынок поступает молодой картофель из Египта и стран Средиземноморья, который существенно дороже отечественного.
Коррекция цен на картофель ожидается с июня после начала поступления нового урожая", — назвали чиновники точные сроки.
Картофель, к слову, ранее успел подорожать примерно на 40% за пять недель. Компенсирует ли "летнее падение" "зимний рост" — вопрос пока открытый.
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