Не уследили: Росстат сообщил о росте цен на картофель

Пока власти были заняты регулированием цен на подсолнечное масло и сахар, другой (не менее популярный) продукт показал феноменальный рост. По данным Росстата, картофель в России стал дороже на 40%.

Данные Росстата приводят на "РБК": как оказалось, для такого бурного роста картофелю понадобилось всего пять недель. Если в 2020 году его покупали за 22,2 рубля, то теперь приходится отдавать 30,9.

В числе факторов, вызвавших рост цен, оказались проблемы с производством. Из-за сложных погодных условий получилось собрать меньше картофеля, при этом он оказался более мелким, чем обычно. Также из Египта пришли большие объёмы картофеля, который оказался дороже российского, что в итоге также сдвинуло среднюю стоимость вверх.

Ранее в Кремле отмечали, что власти ведут оперативный и постоянный мониторинг цен на продукты.

"Главное, как говорил президент, избежать выхода амплитуды за пределы допустимого сезонного колебания и международной конъюнктуры", — уточнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ещё в январе.

Будут ли власти реагировать на подорожание картофеля — пока неизвестно.

Напомним, что ранее введённая "заморозка" цен на подсолнечное масло и сахар может привести к резкому росту их стоимости по мере "оттаивания". Как уточнил Росстат, в 2021 году уже зафиксировано падение производства подсолнечного масла, поскольку производителям невыгодны предложенные государством цены.