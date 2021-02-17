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В Кремле придумали ещё один способ повысить рождаемость

Политика

Власти продолжают предпринимать попытки вытолкнуть страну из ведущей к убыли населения негативной демографической "колеи". В числе способов, которыми будут стимулировать рождаемость, оказалась и очередная льготная программа ипотеки.

В Кремле придумали ещё один способ повысить рождаемость

Напомним кратко о ситуации с рождаемостью: Россия, согласно Росстату, только за период с января по ноябрь 2020 года потеряла 510 тысяч человек. На тысячу человек в стране появляются всего 9,7 ребёнка — это рекордно низкий показатель, сопоставимый с уровнями рождаемости 2002 года.

По данным пресс-службы Кремля и сайта kremlin. ru, Владимир Путин поручил разработать предложения по новой льготной ипотеке. Суть её проста: если в семье два и более ребёнка, процентная ставка может быть снижена.

"Правительству Российской Федерации совместно с Центральным банком Российской Федерации: представить предложения по порядку реализации льготных ипотечных программ в 2021–2024 годах, рассмотрев в том числе возможность снижения процентной ставки по программе льготной ипотеки для семей, имеющих двух и более детей.

Срок — 31 марта 2021 года", — уточняется на сайте.

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Автор: Константин Шапров
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