В МИД РФ напомнили Вашингтону о "временных лимитах" по вопросу ДОН

Несмотря на то, что "дверь" в ДОН (Договор по открытому небу) для США оставили открытой, Вашингтону не нужно думать, что в запасе у него полно времени. Москва не будет ждать слишком долго.

Ситуацию с возможным возвращением США в ДОН прокомментировал замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Он подчеркнул: ждать "до бесконечности" ни Вашингтон, ни его "друзей" из НАТО никто не собирается.

"Внутренняя подготовка к выходу из Договора не остановлена, она идёт своим чередом. Когда она завершится, и если до этого времени США не сообщат нам о своей готовности вернуться в ДОН, Россия передаст депозитариям — это Венгрия и Канада — ноту о том, что она выходит из Договора. И с того момента начнётся шестимесячный срок, определённый самим Договором, предшествующий моменту официального выхода. Наша внутренняя работа продолжается каждодневно и неуклонно, коллеги в Вашингтоне и других натовских столицах должны это очень хорошо себе представлять, и не терять время, если они готовы вернуться к нормальности в этой сфере. Время рано или поздно закончится", — уточнил для "РИА Новости" Рябков.