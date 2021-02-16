Несмотря на то, что "дверь" в ДОН (Договор по открытому небу) для США оставили открытой, Вашингтону не нужно думать, что в запасе у него полно времени. Москва не будет ждать слишком долго.
Ситуацию с возможным возвращением США в ДОН прокомментировал замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Он подчеркнул: ждать "до бесконечности" ни Вашингтон, ни его "друзей" из НАТО никто не собирается.
"Внутренняя подготовка к выходу из Договора не остановлена, она идёт своим чередом.
Когда она завершится, и если до этого времени США не сообщат нам о своей готовности вернуться в ДОН, Россия передаст депозитариям — это Венгрия и Канада — ноту о том, что она выходит из Договора.
И с того момента начнётся шестимесячный срок, определённый самим Договором, предшествующий моменту официального выхода.
Наша внутренняя работа продолжается каждодневно и неуклонно, коллеги в Вашингтоне и других натовских столицах должны это очень хорошо себе представлять, и не терять время, если они готовы вернуться к нормальности в этой сфере.
Время рано или поздно закончится", — уточнил для "РИА Новости" Рябков.
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