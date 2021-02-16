Песков дал комментарий по очередному делу Навального

Продолжается рассмотрение дела о клевете Алексея Навального на ветерана: своей вины оппозиционер не признаёт. Свою точку зрения на ситуацию представил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Напомним суть ситуации: ветеран Игнат Артёменко выступил со словами поддержки изменений в Конституцию для видеоролика. Навальный решил прокомментировать видео и написал вещи, которые позднее классифицировали как клевету.

"Оскорблять ветеранов в этой стране по меньшей мере нельзя", — прокомментировал Песков.

Последнее разбирательство по делу назначено на 20 февраля. Если Навального признают виновным, в качестве наказания ему грозит штраф либо принудительные работы.

Своей вины Навальный не признал, также он неоднократно позволял себе едкие комментарии и получал многочисленные замечания от судьи.