Рогозин оценил немецкий ролик-карикатуру со своим участием

Карикатурный ролик от Deutsche Welle, в котором издание высмеяло главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина и робота Фёдора, получил "ответ". По словам Рогозина, немцы показали "пивной юмор прошлого века".

Напомним, что ранее в Deutsche Welle создали ролик про Рогозина и робота Фёдора. Оба героя пытаются танцевать, но из Фёдора вдруг вылетают детали.

"Как тебе такое, Илон Маск?", — не растерявшись, говорит в ролике мультяшный Рогозин.

По мнению главы Роскосмоса, ролик выполнен в скучной и бездарной манере, при этом отдаёт "пивным юмором".

"К сожалению, коллектив сотрудников Deutsche Welle демонстрирует качество юмора баварских пивных 30-х годов прошлого века и без серьёзной взбучки не способен делать что-то более интересное", — пишет Рогозин в Telegram.

Глава Роскосмоса посоветовал "антисоветчикам" работать более качественно и "вкладывать душу" в каждое дело, в том числе и в пропаганду.