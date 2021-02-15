Лавров оценил состояние "каркаса" отношений России и Евросоюза

Несмотря на сложности и разногласия, Россия остаётся верной своей изначальной позиции: все проблемы, которые есть в отношениях ЕС и РФ, можно обсудить. Однако стоит помнить об одной новой детали.

По мнению главы МИД РФ Сергея Лаврова, который сегодня провёл встречу со своим финским коллегой Пеккой Хаависто, Брюссель сознательно решил разрушить "каркас отношений" между РФ и ЕС.

"Мы готовы обсуждать проблемы. Когда это отвечает в том числе и интересам РФ, мы взаимодействуем и по вопросам изменения климата, и по окружающей среде. Но каркас этих отношений был сознательно разрушен по инициативе Брюсселя", — заявил Лавров.

В Брюсселе, подчеркнул глава МИД РФ, продолжают также нарушать права русскоязычного населения, что позволяет говорить о ещё большем отдалении ЕС от России.

Напомним, что ранее Лавров сообщал: Россия не хочет расторгать связи с ЕС, но если такое решение примут в Брюсселе, Москва будет к нему готова.