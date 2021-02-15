Решетников раскрыл тайну роста цен на продукты: виноваты успехи АПК

Неожиданный вывод сделали в Минэкономразвития: оказывается, рост цен на продукты в РФ — показатель успешности нашей страны в развитии АПК.

Напомним, что только по официальным данным Росстата некоторые продукты подорожали рекордно за пять лет. По итогам 2020 года подрожали:

хлеб (+7,47%);

крупы (+20,77%);

макароны (+12,92%);

овощи (+16,33%).

Прокомментировал ситуацию с ценами глава Минэкономразвития, Максим Решетников. Он подчеркнул, что Россия стала крупнейшим экспортёром сразу по ряду товаров.

"Причиной роста цен стали в каком-то смысле успехи нашего сельского хозяйства последних лет. Мы реально стали крупнейшим экспортером, особенно по пшенице, у нас действительно, по-моему, год назад или два, экспорт продовольствия стал больше экспорта вооружений. Производители, когда цена повышается, они, вполне естественно, продают туда, где она выше — она выше на экспорт", — уточнил Решетников в ходе программы "Действующие лица с Наилёй Аскер-заде".

Логично, что такой ситуации многие поставщики предпочли везти продукцию на внешние рынки, что сократило её количество на внутренних и, согласно классической экономической теории, повысило на неё спрос.

"Ну, слушайте, кто виноват…Так работает экономика. В экономике цены меняются, это основа. Потому что, если вы хотите заморозить цены или начать регулировать цены, то вот это путь, который мы проходили. Я-то его точно в детстве помню, да, он заканчивается очередями и отсутствием товаров на полках", — резюмировал Решетников.

Динамику по ценам, отметил министр, регулярно проверяют на правительственном уровне, проводится комплекс мер по стабилизации цен.