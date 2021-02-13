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Сурков заявил, что не писал "манифест" Богомолова

Политика

Манифест "Похищение Европы" Константина Богомолова является походом против Алексея Навального. Такое мнение высказал бывший помощник президента РФ Владислав Сурков. Об этом сообщил политолог Алексей Чеснаков.

"О манифесте достаточно знать, что он типа против современной Европы. Про современную Европу достаточно знать, что она типа за Навального. А про Костю Богомолова достаточно знать, что он сам был, как современная Европа, за Навального. Итак, правильный ответ — Костя теперь против Навального. И это очень хорошо", — пишет экс-помощник Путина.

Также Сурков провёл аналогию с недавней статьёй Григория Явлинского, который публично раскритиковал Навального.

Автор: Алексей Корнеев
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