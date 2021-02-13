Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что в прямые задачи главы партии "Яблоко" Григория Явлинского входит раскол прозападной оппозиции в России.
Так политик прокомментировал недавнюю статью Явлинского под названием "Без путинизма и популизма", где оппозиционер критикует Алексея Навального.
"Гриша все-таки молодец. Уже 30 лет работает как специалист по ломке демократических сил России. Он все время делает так, что прозападные демократы не могут объединиться в одну большую партию. Это — его главная задача и цель. Сорвать любое объединение прозападных сил", — отметил Жириновский.
Российские дипломаты в отношениях с Западом стали называть вещи своими именами и перешли в наступление.