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Жириновский раскрыл тайную задачу Явлинского

Политика » Партии » Яблоко

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что в прямые задачи главы партии "Яблоко" Григория Явлинского входит раскол прозападной оппозиции в России.

Так политик прокомментировал недавнюю статью Явлинского под названием "Без путинизма и популизма", где оппозиционер критикует Алексея Навального.

"Гриша все-таки молодец. Уже 30 лет работает как специалист по ломке демократических сил России. Он все время делает так, что прозападные демократы не могут объединиться в одну большую партию. Это — его главная задача и цель. Сорвать любое объединение прозападных сил", — отметил Жириновский.

Автор: Алексей Корнеев
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