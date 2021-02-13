Жириновский раскрыл тайную задачу Явлинского

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что в прямые задачи главы партии "Яблоко" Григория Явлинского входит раскол прозападной оппозиции в России.

Так политик прокомментировал недавнюю статью Явлинского под названием "Без путинизма и популизма", где оппозиционер критикует Алексея Навального.