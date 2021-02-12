Депутат Мосгордумы: памятник Дзержинскому на Лубянке надо восстановить

Депутат Мосгордумы от КПРФ Николай Зубрилин считает, что было бы правильно вернуть памятник Феликсу Дзержинскому на Лубянскую площадь в Москве.

Напомним, в декабре прошлого года руководство Общероссийской организации "Офицеры России" обратилось к Генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с просьбой восстановить памятник Дзержинскому на Лубянской площади. В феврале ряд писателей, журналистов, общественных деятелей адресовали эту просьбу правительству и мэрии Москвы.

"В 2014 году фракция КПРФ в Мосгордуме предлагала вернуть памятник Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому на Лубянскую площадь на его прежнее место. К сожалению, фракция "Единая Россия" проголосовала против этого предложения", — сказал Николай Зубрилин "Правде.Ру".

По его мнению, "если когда-то и вернется памятник Дзержинскому на Лубянскую площадь, это будет совершенно правильным решением".

"Говорят, что он был председателем ВЧК. А он боролся еще с беспризорностью, он воспитал вместе со своими коллегами около четырех миллионов детей. Которые в 1941 году, будучи уже взрослыми людьми, были в первых рядах защитников нашей родины от немецко-фашистских захватчиков. То есть личность Дзержинского еще недооценена с этой точки зрения. Так что памятник ему нужно восстановить!", — уверен депутат.