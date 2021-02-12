Встреча Путина и Лукашенко: что известно

Встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко, о которой ранее сообщали источники некоторых СМИ, официально подтверждена обеими сторонами. По уточнённым данным, состоится она ближе к концу февраля.

Последний раз Путин и Лукашенко общались 14 сентября 2020 года, когда белорусский лидер прибыл с визитом в Сочи. Тогда удалось согласовать солидный кредит для Минска и подтвердить, что отношения стран остаются союзническими.

Чему будет посвящена новая встреча, пока известно лишь предварительно — вот что сообщил для СМИ министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей:

"С учётом пандемической ситуации, с учётом того, что в последнее время происходит вокруг наших государств, я думаю, что президентам Беларуси и России будет, о чем поговорить. Более того, уверен, что на столе у них в повестке дня будут и конкретные вопросы, связанные с дальнейшим углублением интеграции между нашими государствами", — рассказал Макей.

С российской стороны подготовку к встрече подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Сроки сообщим своевременно. Встреча готовится", — уточнил он для "РИА Новости".

Напомним, что по итогам предыдущей встречи Лукашенко сравнивал Путина с "родным братом" и отмечал, что не исключает варианта развития событий, при котором "придётся спиной к спине стать и отстреливаться".