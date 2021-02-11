Путин уточнил, будут ли в России отключать интернет

Новые подробности о том, готова ли Россия к "отключению интернета": как передаёт The Bell, на данный момент речь об отключении или о закрытии некоторых отдельных иностранных сервисов не идёт, но возможности это сделать есть.

В The Bell ссылаются на свои источники, предоставившие данные со встречи Владимира Путина и главных редакторов российских СМИ. Президент отметил, что в случае "реальной угрозы" действительно готов блокировать интернет.

Путин признал, что блокировки различных сайтов доставят россиянам неудобства. Именно тот факт, что многие россияне активно пользуются зарубежными площадками, остаётся пока решающим в вопросе "суверенизации" русского сегмента интернета.

Далее президент подчеркнул: нужно разрабатывать аналоги западных продуктов. У российских компаний, уточнил Путин, есть всё необходимое для реализации такой задачи.