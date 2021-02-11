Российский посол в КНДР поздравил Ким Чен Ына с Днём сияющей звезды

Продолжают развиваться дипломатические отношения России и Северной Кореи: российский посол Александр Мацегора передал поздравления для Ким Чен Ына в связи с Днём сияющей звезды.

Напомним, что День сияющей звезды — один из важнейших государственных праздников КНДР. Он посвящён дню рождения Ким Чен Ира, широко отмечается по всей стране и считается праздником национального уровня.

"11 февраля посол Александр Мацегора вместе с дуайеном дипломатического корпуса в Пхеньяне послом Государства Палестина Исмаилом Хасаном посетили Народный дворец культуры, где передали заместителю заведующего международным отделом ЦК ТПК Рю Мён Сону корзину цветов и поздравительное послание от дипкорпуса на имя председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына по случаю широко отмечаемого в стране Дня сияющей звезды (79-й годовщины со дня рождения Ким Чен Ира)", — уточняется в Facebook-профиле российских дипломатов.

Представитель Северной Кореи выразил признательность и сообщил, что поздравления будут переданы лидеру КНДР.