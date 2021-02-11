Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Навигатор
Новости
Ярослав Сумишевский выразил свои эмоции после похорон жены
США призывает Турцию полностью отказаться от российских С-400
Экс-супруга Татьяны Арнтгольц предостерегли от романа с Самбурской
Мужчина из Новосибирска избил детей из-за сломанного снеговика
Расписание трансляций ЧМ по биатлону: Первый канал, Матч ТВ, Eurosport
Экс-супруга убитого Вороненкова пригрозила Максаковой разоблачением 
Джо Байден и Си Цзиньпин поговорили по телефону: в Пекине довольны
Украинка Пидгрушная обвинила шведку в нечестной борьбе на биатлонном ЧМ
Ольгу Бузову осмеяли за желание спеть гимн России на параде Победы 

Российский посол в КНДР поздравил Ким Чен Ына с Днём сияющей звезды

Политика

Продолжают развиваться дипломатические отношения России и Северной Кореи: российский посол Александр Мацегора передал поздравления для Ким Чен Ына в связи с Днём сияющей звезды.

Российский посол в КНДР поздравил Ким Чен Ына с Днём сияющей звезды

Напомним, что День сияющей звезды — один из важнейших государственных праздников КНДР. Он посвящён дню рождения Ким Чен Ира, широко отмечается по всей стране и считается праздником национального уровня.

"11 февраля посол Александр Мацегора вместе с дуайеном дипломатического корпуса в Пхеньяне послом Государства Палестина Исмаилом Хасаном посетили Народный дворец культуры, где передали заместителю заведующего международным отделом ЦК ТПК Рю Мён Сону корзину цветов и поздравительное послание от дипкорпуса на имя председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына по случаю широко отмечаемого в стране Дня сияющей звезды (79-й годовщины со дня рождения Ким Чен Ира)", — уточняется в Facebook-профиле российских дипломатов.

Представитель Северной Кореи выразил признательность и сообщил, что поздравления будут переданы лидеру КНДР.

Автор: Константин Шапров
Последние материалы
Ярослав Сумишевский выразил свои эмоции после похорон жены
США призывает Турцию полностью отказаться от российских С-400
Российский посол в КНДР поздравил Ким Чен Ына с Днём сияющей звезды
Экс-супруга Татьяны Арнтгольц предостерегли от романа с Самбурской
Мужчина из Новосибирска избил детей из-за сломанного снеговика
Постпред России при ЕС прокомментировал переговоры Лаврова и Борреля
Расписание трансляций ЧМ по биатлону: Первый канал, Матч ТВ, Eurosport
Экс-супруга убитого Вороненкова пригрозила Максаковой разоблачением 
Джо Байден и Си Цзиньпин поговорили по телефону: в Пекине довольны
Украинка Пидгрушная обвинила шведку в нечестной борьбе на биатлонном ЧМ
Популярное
Российский шоу-бизнес
Павловский ответил на вопрос об отношениях Путина с Кабаевой

Политтехнолог, долгое время работающий с президентом РФ, прокомментировал слухи о возможном романе гимнастки с лидером страны.

Павловский ответил на вопрос об отношениях Путина с Кабаевой
Элита "Золотого миллиарда" захватывает власть
Мир. Новости мира
Элита "Золотого миллиарда" захватывает власть
Российский шоу-бизнес
Павловский рассказал, кто из певцов на самом деле нравится Путину
Бывший СССР
Русскоязычные казахстанцы мешают Казахстану стать хуже
Любовь Степушова Русскоязычные казахстанцы мешают Казахстану стать хуже Любовь Степушова Василий Амирджанов Власти не стали разгонять акции в поддержку Путина Василий Амирджанов Олег Артюков "Унижение Европы": почему евродепутаты требуют отставки Борреля Олег Артюков
Здоровье и профилактика
Невролог Аминат Долова перечислила семь признаков "тихого инсульта"
Российский шоу-бизнес
Эвелина Блёданс отметила международный день стриптиза в бумажных трусах
Два этажа и панорамные окна: Барановская с детьми переехала в новый дом
Российский шоу-бизнес
Два этажа и панорамные окна: Барановская с детьми переехала в новый дом
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников