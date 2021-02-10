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Депутат Мосгордумы: платные дороги в Москве - явный перебор

Политика

В настоящее время на рассмотрении Минтранса, правительств Москвы и Московской области находится документ под названием "Стратегия развития транспортной системы Московского региона до 2035 года". Вообще говоря, документ касается всех автолюбителей столичного региона.

Депутат Мосгордумы: платные дороги в Москве - явный перебор

Вот, например, в нем есть концепция о "гибкой платности" дорог. Предполагается внедрение платы с автомобилистов за использование столичных и подмосковных автострад. Главная цель внедрения подобной системы — перераспределение трафика в течение дня, создание условий для автовладельцев для отказа от личного транспорта в пользу общественного.

Речь, разумеется, только о пилотном проекте, касающимся нескольких автострад, как он будет реализован — предмет дискуссий. Называют срок до 2030 года. Но вообще саму "Стратегию" предполагается утвердить до апреля 2021 года.

Депутат Мосгордумы Дмитрий Локтев (КПРФ) идею введения платы за использование дорог в Москве и области не одобряет.

"Это очередной шаг к обогащению транспортных олигархов и свидетельство неспособности властей организовать качественные бесплатные дороги для граждан. У нас коммерциализация идет практически во всех сферах городского хозяйства. Это и платные кружки, секции для молодежи во всех районах Москвы, это и низкокачественная так называемая бесплатная медицина", — сказал депутат "Правде.Ру".

"Я считаю, что Москва — самый богатый город Европы по бюджету. Почти 3 триллиона рублей у нас бюджет города. И делать дороги платными — это уже, по-моему, перебор явный. Я считаю, что у нас есть все средства и все возможности для того, чтобы делать качественные бесплатные дороги", — заявил Дмитрий Локтев.

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