В ходе обсуждения вопроса с зарплатами работников бюджетной сферы Владимир Путин вспомнил актуальную и по сей день историю царских времён. Глава государства посетовал: людям не объясняют, как считаются зарплаты.
Президент отметил, что зачастую методика, по которой высчитывают зарплаты, понятна только чиновникам. Весьма кстати пришлось сравнение с периодом Александра III.
"Александр III как-то сказал: когда докладывает Дурново, министр внутренних дел, мне все понятно, но, похоже, ему не понятно.
Когда докладывает Витте, теперь уже ему все понятно — мне не понятно.
А когда Кривошеин — был такой министр путей сообщения — тут уже не понятно ни мне, ни ему", — рассказал Путин.
Президент выделил главное: людям, работающим в бюджетной сфере, надо объяснять, как считаются их зарплаты. И тогда не будет ощущения, что власти пытаются их "надуть".
"Здесь нет ничего сложного, я уверяю вас. Люди в этом разберутся. Но тогда не будет складываться впечатление, что власть их надувает, говорят одно, а на самом деле на практике — другое", — резюмировал Путин.
Поскольку с 2020 года законодательно закреплён запрет на отчуждение территорий - предмета торга для заключения мирного договора по Курилам более не существует.