Общаясь с кабмином, Путин вспомнил историю царских времён

В ходе обсуждения вопроса с зарплатами работников бюджетной сферы Владимир Путин вспомнил актуальную и по сей день историю царских времён. Глава государства посетовал: людям не объясняют, как считаются зарплаты.

Президент отметил, что зачастую методика, по которой высчитывают зарплаты, понятна только чиновникам. Весьма кстати пришлось сравнение с периодом Александра III.

"Александр III как-то сказал: когда докладывает Дурново, министр внутренних дел, мне все понятно, но, похоже, ему не понятно. Когда докладывает Витте, теперь уже ему все понятно — мне не понятно. А когда Кривошеин — был такой министр путей сообщения — тут уже не понятно ни мне, ни ему", — рассказал Путин.

Президент выделил главное: людям, работающим в бюджетной сфере, надо объяснять, как считаются их зарплаты. И тогда не будет ощущения, что власти пытаются их "надуть".