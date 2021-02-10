Путин рассказал о защите граждан-инвесторов и "манне небесной"

Вопрос защиты россиян, которые в поисках вариантов заработка пришли на фондовый рынок, поднял Владимир Путин. Глава государства уверен: "второго издания обманутых дольщиков" допустить нельзя.

Более подробно о россиянах-инвесторах и их защите президент рассказал на совещании с правительством. Он подчеркнул: "перерегулировать" вопрос нельзя, потому что на текущий момент в рынки "залили" уже 10 трлн рублей, принадлежащих 100 млн жителей страны.

"Я отдаю себе отчёт, что здесь перерегулировать ничего нельзя, так же, как и в случае с продуктами питания. Но ясно, что там нужно бороться с другими явлениями. Что касается рынка ценных бумаг, то мы должны подумать о том, как защитить интересы граждан. Ни в коем случае не нужно второе издание обманутых дольщиков", — уточнил Путин.

В частности, отметил президент, на рынке сегодня много "посреднических контор", которые завлекают начинающих инвесторов обещаниями "манны небесной".