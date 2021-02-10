Песков: мы очень внимательно следим за высказываниями господина Борреля

Кремль продолжает наблюдение за тем, какие высказывания позволяет себе Жозеп Боррель после визита в Москву.

Очевидно, что разговор с главой МИД РФ Сергеем Лавровым был содержательным и позволил поднять множество тем, однако в Европе по привычке ударились в "продавливание" ситуации вокруг Навального и санкций.

Комментарий по поводу риторики Борреля предоставил для СМИ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы очень внимательно следим за высказываниями господина Борреля. Прежде всего хочу сказать, что, по той информации, которая есть, переговоры в Москве были гораздо более содержательны, чем только одна тема, которая была упомянута, — того, кого они поддерживают. Они поддерживают осуждённого. Непонятно только в чём его поддерживают, осуждённого", — рассказал Песков.

Напомним, Боррель ранее пообещал новые санкции для России, а также заявил, что в ЕС будут продолжать "поддержку Навального".