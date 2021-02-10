Кремль продолжает наблюдение за тем, какие высказывания позволяет себе Жозеп Боррель после визита в Москву.
Очевидно, что разговор с главой МИД РФ Сергеем Лавровым был содержательным и позволил поднять множество тем, однако в Европе по привычке ударились в "продавливание" ситуации вокруг Навального и санкций.
Комментарий по поводу риторики Борреля предоставил для СМИ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы очень внимательно следим за высказываниями господина Борреля.
Прежде всего хочу сказать, что, по той информации, которая есть, переговоры в Москве были гораздо более содержательны, чем только одна тема, которая была упомянута, — того, кого они поддерживают.
Они поддерживают осуждённого. Непонятно только в чём его поддерживают, осуждённого", — рассказал Песков.
Напомним, Боррель ранее пообещал новые санкции для России, а также заявил, что в ЕС будут продолжать "поддержку Навального".
Поскольку с 2020 года законодательно закреплён запрет на отчуждение территорий - предмета торга для заключения мирного договора по Курилам более не существует.