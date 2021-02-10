Лавров: Запад противится попыткам России отстоять свои права

Для Запада важно, чтобы Россия стала "послушной" и удобной страной, через которую можно продвигать чужие интересы. Любые попытки нашей страны отстоять свои права при этом натыкаются на ожесточённое сопротивление.

Комментируя отношения России и Запада, глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул: Запад желает, чтобы Россия разделила его ценности.