Для Запада важно, чтобы Россия стала "послушной" и удобной страной, через которую можно продвигать чужие интересы. Любые попытки нашей страны отстоять свои права при этом натыкаются на ожесточённое сопротивление.
Комментируя отношения России и Запада, глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул: Запад желает, чтобы Россия разделила его ценности.
"Любые попытки России стать самостоятельной, отстаивать своё право на независимую внешнюю политику, на защиту международного права наталкиваются на всё более ожесточённое сопротивление тех наших западных коллег, которые хотят сделать нас по большому счёту "послушными", хотят нас заставить согласиться с теми весьма сомнительными интерпретациями общечеловеческих ценностей, которые они сами исповедуют и которые противоречат российской культурной традиции, нашим цивилизационным традициям", — высказался Лавров.
Поскольку с 2020 года законодательно закреплён запрет на отчуждение территорий - предмета торга для заключения мирного договора по Курилам более не существует.