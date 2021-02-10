Ситуацию с так называемым цифровым налогом, то есть налогом на прибыль IT-гигантов, рассмотрят в Минфине РФ. Пока окончательного решения по данному вопросу нет.
Напомним, что многие страны ЕС, а также Великобритания планируют собирать (или уже собирают) налоги с IT-гигантов. Дело в том, что часто компании работают на территории той или иной страны без представительств, а значит, не платят налоги.
Можно сказать, что данная мера — мировой тренд, уверен замминистра финансов Алексей Сазанов.
"Пока в этом направлении нет ощутимого прогресса, поэтому отдельные страны, такие как Италия, Испания, Англия и Франция, самостоятельно вводят цифровой налог на своих территориях.
Мы будем изучать мировой опыт. Например, в Англии первый полноценный год применения цифрового налога закончится 31 марта этого года. Посмотрим на его результаты и будем думать о целесообразности его введения в России.
Пока окончательного решения на этот счёт нет", — рассказал Сазанов, данные приводит KPMG.
Поскольку с 2020 года законодательно закреплён запрет на отчуждение территорий - предмета торга для заключения мирного договора по Курилам более не существует.