Решать, нужен ли цифровой налог в России, будет Минфин

Ситуацию с так называемым цифровым налогом, то есть налогом на прибыль IT-гигантов, рассмотрят в Минфине РФ. Пока окончательного решения по данному вопросу нет.

Напомним, что многие страны ЕС, а также Великобритания планируют собирать (или уже собирают) налоги с IT-гигантов. Дело в том, что часто компании работают на территории той или иной страны без представительств, а значит, не платят налоги.

Можно сказать, что данная мера — мировой тренд, уверен замминистра финансов Алексей Сазанов.