Киев: не хотим покупать "Спутник V". Москва: другим больше достанется

Своё мнение о "тактике Зеленского", который по-прежнему избегает закупок российской вакцины от коронавируса, представил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его мнению, ситуацию можно описать фразой "другим больше достанется".

Комментируя подход Киева к вакцинации и закупке вакцин, Песков подчеркнул: мировой спрос на российскую вакцину весьма впечатляет, поскольку производство не позволяет удовлетворять нужны всех потенциальных покупателей.

"Как говорится, если Украина не хочет, другим странам больше достанется, странам, которые просят эту вакцину и готовы ее принять с благодарностью Глобальный спрос на российскую вакцину настолько велик, что потенциал производства сейчас не позволяет оперативно его удовлетворять, и прилагаются действительно титанические усилия, чтобы этот спрос, после того как мы обеспечим всех россиян вакцинацией, был покрыт", — рассказал Песков.

Также пресс-секретарь отметил, что уже ведётся работа по разворачиванию производственных цепочек за рубежом.