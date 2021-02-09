Госдума поставит точку в вопросе высадки детей-безбилетников

Вопрос о том, имеют ли право водители и кондукторы высаживать из транспорта детей без билетов, наконец будет урегулирован Госдумой. Во втором чтении принят законопроект, который поставит в спорах точку.

По официальным данным, во втором чтении успешно принят законопроект, согласно которому высадить из транспорта ребёнка-безбилетника до 16 лет будет нельзя. Разработали законопроект в Минтрансе, для его реализации потребуется изменить федеральный закон.

"Проектом федерального закона установлен запрет принудительной высадки безбилетного лица, являющегося несовершеннолетним, не достигшим возраста 16 лет, следующего без сопровождения совершеннолетнего лица", — указано в пояснительной записке.

Напомним, что тема проезда и высадки детей без билетов является сложной очень давно: регулярно в СМИ публикуются материалы о высаженных далеко от остановок, на мороз или в ливень детях, которым не хватило денег на проезд. Нередко дети после таких "приключений" заболевают.