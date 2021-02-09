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Не зная броду: эксперт объяснил, почему провалилась Водная стратегия

Политика

Плохие новости от счётной палаты: Водная стратегия РФ провалилась. Несмотря на то, что у чиновников было 11 лет, выполнить не удалось даже базовые принципы, указанные в документе.

Не зная броду: эксперт объяснил, почему провалилась Водная стратегия

По итогам проверки аудиторов СП оказалось, что с водными ресурсами всё стало только хуже: от 30 до 40% россиян вынуждены из-за этого употреблять воду, которая не вписывается в гигиенические нормативы.

В чём проблема, почему не удалось реализовать программу? Дело в её положениях — или в действиях "на местах"? Для "Правды. Ру" ситуацию разъяснил Михаил Болгов, заведующий лабораторией Института водных проблем РАН, доктор технических наук.

Не сегодня и не вчера: в чём беда Водной стратегии

Сложная ситуация, отмечает эксперт, в сфере водных ресурсов сложилась давно.

Десятилетиями в стране пренебрегали экологическим состоянием не только воды, но и почв, грунтовых вод и так далее. Бесконтрольно закачивали загрязненные особо опасные отходы в подземные горизонты, вливали огромное количество удобрений на сельскохозяйственные поля, не следили за стоком с ферм, промышленность сбрасывала воду практически без всякой очистки.

"75% сточных вод сбрасывают в наши реки без очистки или недостаточно очищенными. Это официально. А если официально так, то что на самом деле?", — отмечает Болгов.

Поэтому разработчикам водной стратегии досталось очень тяжёлое наследство, в том числе в виде так называемого накопленного экологического ущерба:

  • предприятия уже создали "базу" загрязнений, то есть по результатам их "работы" ухудшилось экологическое состояние водоёмов;
  • при этом все желающие продолжали сбрасывать в воду отходы, мусор и прочие "приятности".

"Кнут" и "пряник": как пытались решить проблему

Естественно, возник вопрос: что делать? Пришло указание правительства: сократить в два — два с половиной раза выбросы. Начали думать над тем, какие экономические механизмы могут помочь, как их запустить.

"Нельзя же просто прийти в какой-то город и сказать: всё, ребята, сегодня ваши очистные сооружения закрываем, поскольку они неэффективны, а нужду вы справляйте под ближайший куст.

Понятно, что это решение нереализуемо. Каким-то образом это надо всё равно организовывать", — рассказывает Болгов.

При этом муниципальное у нас очень сильно зависит от города. А в каждом городе — свои особенности, свои "мини-экономики". И часто денег на решение подобных задач просто нет, поэтому они решаются по остаточному признаку.

В качестве "пряника" был придуман следующий метод: если предприятие брало кредит в банке на реализацию природно-охранных мероприятий, строительство очистных сооружений, внедрение технологий, уменьшающих сточные воды, внедрение оборотных технологий, то могло участвовать в программе субсидирования кредитных ставок.

"И такой проект, такие мероприятия реализовывались, по-моему, в течение лет пяти. Точно не помню. Но большого эффекта они, естественно, не оказали", — вспоминает Болгов.

Раз не получилось с "пряником", стоит вспомнить про "кнут", решили эксперты и в одной из последних версий Водного кодекса резко увеличили штрафы за сброс неочищенных сточных вод. Однако эффект отказался таким же: деньги из воздуха, как и ранее, не появились.

"Если ты придёшь в дохленькое коммунальное хозяйство малого города и наложишь на них штрафы, они тут же обанкротятся.

Эта мера оказалась не самой эффективной: штрафовать можно, а как заставить работать на всех уровнях коммунальщиков, оказалось непонятно", — уточняет Болгов.

Из Водной стратегии в нацпрограмму: поможет ли "переливание"

Также была предпринята попытка создания всяческих водных фондов. Но тут случилась другая беда: сменился министр экологии. И если примерно 20 лет назад хоть какие-то фонды создавать получалось, то потом данная задумка выпала из области интересов правительства, и каких-то денег набрать через фонды так и не удалось.

"При этом финансирование Водной стратегии в общей сложности состоялось примерно процентов на 20%. То есть правительство поняло, как я полагаю, что надо идти другим путём", — резюмирует Болгов.

"Другим путём" оказался, видимо, национальный проект "Экология". Если оценить его положения, можно увидеть сходство с Водной программой: те же мысли о реконструкции очистных сооружений, оздоровлении рек, снижении сбросов.

"Если они это сделают, то мы тогда реально уже можем говорить о снижении сбросов. Но всё это — лишь часть проблемы.

Существует накопленный экологический ущерб, есть проблемы с хозяйственностью, проблемы устаревших технологий, проблемы коммунального хозяйства малых городов.

С этим мы будем бороться еще не один год", — резюмирует Болгов.

Автор: Константин Шапров
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