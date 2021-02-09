Соловьёв прокомментировал обвинения хозяина "виллы Навального"

Заявления владельца немецкой виллы о том, что журналисты "России-1" солгали, доказывают лишь нехватку компетенции и страх "сторонников Навального". Обманом в здание никто не проникал, репортаж был записан в полном соответствии с принципами журналисткой этики.

В своём комментарии для "Общественной службы новостей" телеведущий Владимир Соловьёв подчеркнул: сюжет был снят открыто и профессионально.

Напомним, что ранее владелец виллы, которая стала прибежищем Алексея Навального, негативно оценил работу российских журналистов. По его мнению, внутрь члены съёмочной группы попали обманным путём. Также он сообщил, что журналистка Анна Попова "прикрылась" французской фамилией, а съёмочная группа применила скрытые камеры.