Заявления владельца немецкой виллы о том, что журналисты "России-1" солгали, доказывают лишь нехватку компетенции и страх "сторонников Навального". Обманом в здание никто не проникал, репортаж был записан в полном соответствии с принципами журналисткой этики.
В своём комментарии для "Общественной службы новостей" телеведущий Владимир Соловьёв подчеркнул: сюжет был снят открыто и профессионально.
Напомним, что ранее владелец виллы, которая стала прибежищем Алексея Навального, негативно оценил работу российских журналистов. По его мнению, внутрь члены съёмочной группы попали обманным путём. Также он сообщил, что журналистка Анна Попова "прикрылась" французской фамилией, а съёмочная группа применила скрытые камеры.
"Какая скрытая камера, когда его открыто снимают, когда записывают на микрофон, показывают документы?
Вопрос в другом: почему так заволновался хозяин виллы? Это показывает, кто и как защищает места, где находился Навальный. В этом же большой вопрос.
Мало того: а в чём вообще проблема? Это место снимается. Корреспонденты приехали, откровенно всё сделали, не скрываясь и не обманывая. В отличие, от методов Навального и его шоблы. Здесь смешно об этом говорить.
Журналисты делают свою работу, делают профессионально и в соответствии со всеми этическими нормами. Аня Попова большой молодец", — уверен Соловьёв.
Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель после визита в Москву пришёл к выводу, что Россия не хочет диалога с Евросоюзом. В Москве удивились.