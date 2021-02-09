Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил с днём рождения своего заместителя Татьяну Голикову. Сегодня чиновнице исполняется 55 лет.

Глава правительства произнёс поздравления перед началом совещания с вице-премьерами.

"Прежде чем мы начнем нашу работу, я хочу от все души поздравить Татьяна Алексеевну Голикову с днем рождения, пожелать ей всего самого доброго, удачи, здоровья. И спасибо за вашу работу", — отметил Мишустин.