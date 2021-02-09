Кабмин поможет предпринимателям-"фермерам" ярмарками

Новый вариант помощи предпринимателям, которые продают "продукцию из личных подсобных хозяйств", предложил Михаил Мишустин. По мнению премьер-министра, властям регионов стоит сделать больший упор на ярмарки.

Мишустин отметил, что сейчас как никогда важно поддержать как предпринимателей, так и самозанятых. Для желающих продавать фермерские продукты нужно выделять удобные торговые места, а также организовывать помощь по бюрократическим вопросам — например, с оформлением разрешений и договоров.

"Подписано распоряжение, которым регионам рекомендовано содействовать организации розничных рынков и ярмарок в многолюдных местах — безусловно, исходя из эпидемиологической ситуации в регионе и рекомендаций санитарных врачей", — уточнил Мишустин.

По мнению премьера, меры помогут развить бизнес и повысить качество питания населения, причём жители страны смогут ещё и сэкономить на продуктах.