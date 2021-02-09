Приплыли: в Счётной палате отчитались о провале Водной стратегии РФ

В 2009 году был одобрен и принят важный документ: Водная стратегия Российской Федерации. Реализовать её должны были до 2020 года, однако по итогам проверки экспертов Счётной палаты можно сделать простой вывод: ничего не получилось.

В документе, с которым могут ознакомиться все желающие, есть много интересных цифр. Например, уже в 2020 году количество сбросов загрязняющих и вредных веществ нужно было снизить в два с половиной раза. Однако этой цифры, как и многих других, достичь не удалось.

Печальные итоги от Счётной палаты:

водой, которая не соответствовала базовым нормативам гигиены, пользовались 30-40% россиян;

неочищенных вод стало меньше лишь на 4%;

30 субъектов федерации проигнорировали различные целевые показатели программы и не внесли их в нужную документацию;

только 23,7% очистных сооружений оснащены хоть каким-то оборудованием, позволяющим провести контроль качества стоков.

"Ситуация с качеством воды в водных объектах продолжает оставаться неблагоприятной, в первую очередь из-за сбросов промышленных и бытовых сточных вод, поверхностных стоков вод с сельскохозяйственных угодий", — пишут в СП.

В результате проверку по санитарно-химическим показателям не прошли 30,08% проб. Для сравнения — восемь лет назад "грязными" признали всего 21,91%.

Самый интересный момент: ни контролировать сброс все и вся в водоёмы, ни регулярно штрафовать нарушителей не представляется возможным. Через суды, которые тянутся невероятно долго, банкротства, подставные фирмы и прочие ухищрения ответчики просто "бегают" от закона. Например, за период с 2021 по 2019 год удалось взыскать всего 23% от общей начисленной суммы.

"Ответственными за реализацию Стратегии назначены Минприроды России, Минэкономразвития России, Минрегион России, Минсельхоз России, Минтранс России, Минэнерго России и Минпромторг России с участием иных заинтересованных федеральных органов исполнительной власти", — пишут на сайте Водной стратегии water-rf.ru.

Как именно будут "отвечать" ведомства и будут ли делать это вообще — вопрос, что называется, писаный вилами по воде...