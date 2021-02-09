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500 млрд перед выборами: власти РФ задумались о выплатах населению

Политика

Интересные новости приходят из Reuters: источники агентства сообщают, что грядущие выборы в Госдуму могут ознаменоваться новыми выплатами населению. По предварительным данным, речь идёт о "пакете" на сумму в 500 млрд рублей.

500 млрд перед выборами: власти РФ задумались о выплатах населению

Источники Reuters сообщают: выплаты нужны для сокращения социального недовольства. Из-за сложностей с экономикой, скачущим курсом рубля, ростом цен и митингов за Навального власти оказались в сложной ситуации, а их рейтинги поползли вниз. Так, среди молодёжи (по данным ФОМ) рейтинг недоверия Путину вырос до 46%.

Потратить на выплаты могут примерно 500 млрд рублей, которые можно взять даже не из ФНБ, а из резервного фонда правительства. По мнению экспертов, которые работали с Reuters, россияне смогут услышать подробности от президента уже в марте, в ходе его традиционного послания Федеральному собранию.

Наиболее вероятными направлениями расходования денег эксперты назвали:

  • выплаты на детей;
  • индексация пенсий для работающих пенсионеров;
  • рост зарплат бюджетников.

Автор: Константин Шапров
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