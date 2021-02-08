В День российской науки Путин запустил уникальный реактор

Восьмого февраля отмечается День российской науки. Праздник, учреждённый ещё Борисом Ельциным, приурочен к дате основания РАН.

В праздничный день российских учёных ждал приятный сюрприз: одно из важных мероприятий посетил благодаря удалённой связи Владимир Путин. Президент поучаствовал в запуске нейтронного реактора, считающегося самым мощным в мире.

Речь идёт об установке, расположенной в Гатчине. Её создание — повод для гордости: позднее она станет "основой" для международного исследовательского центра. Работали над проектом эксперты Петербургского института ядерной физики (ПИЯФ) им. Б. П. Константинова.

"Прошу вывести реактор ПИК на энергетический режим работы", — дал команду президент. "Хочу доложить, что реактор начал выходить в штатный режим работы. Это длительный, сложный процесс. Но я хочу доложить, что мы успешно преодолели этот этап", — сообщил Путину президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук.

Также президент поздравил учёных с праздником, пожелав, чтобы работа была плодотворной и успешной.