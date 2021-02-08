Кремль не имеет никакого отношения к созданию видеороликов в поддержку президента России Владимира Путина, которые появляются в Сети.

С таким заявлением выступил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Нет, мы видели те же самые сообщения в прессе на этот счет, но это не имеет к нам никакого отношения", — пояснил представитель Кремля.