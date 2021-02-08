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Инновационно и мощно: в Совфеде готовят почву для "прорыва в развитии"

Политика

Несмотря на пришедшие не так давно печальные цифры по "технологическому рывку" и "технологической зависимости", в Совете Федерации не унывают и готовят почву для инноваций.

Инновационно и мощно: в Совфеде готовят почву для "прорыва в развитии"

О ситуации написала в своём блоге Валентина Матвиенко, председатель верхней палаты. Она отметила, что для инициатив, направленных на инновации и внедрение новых технологий, весьма важны действия законодательной власти. Поэтому в СФ готовы идти навстречу и оперативно принимать нужные документы.

"Следует и далее искать решения, которые позволят в короткие сроки создать в стране полноценный, мощный инновационный комплекс.

Естественно, здесь многое зависит и от законодательной власти. Мы готовы к оперативному внесению и рассмотрению всех необходимых инициатив", — сообщила она.

Также Матвиенко напомнила, что 2021 год назван в России Годом науки и технологий, а в целом перед страной встала сложная задача "прорыва в развитии".

"Идёт становление нового уклада жизни человечества, можно даже сказать, новой цивилизации. И место России в ней в огромной степени зависит от того, насколько глубоко и органично мы встроимся в этот процесс.

Считаю, что на крупнейшие вызовы современности Россия и сегодня способна реагировать как безусловный лидер", — резюмировала Матвиенко.

Автор: Константин Шапров
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