Инновационно и мощно: в Совфеде готовят почву для "прорыва в развитии"

Несмотря на пришедшие не так давно печальные цифры по "технологическому рывку" и "технологической зависимости", в Совете Федерации не унывают и готовят почву для инноваций.

О ситуации написала в своём блоге Валентина Матвиенко, председатель верхней палаты. Она отметила, что для инициатив, направленных на инновации и внедрение новых технологий, весьма важны действия законодательной власти. Поэтому в СФ готовы идти навстречу и оперативно принимать нужные документы.

"Следует и далее искать решения, которые позволят в короткие сроки создать в стране полноценный, мощный инновационный комплекс. Естественно, здесь многое зависит и от законодательной власти. Мы готовы к оперативному внесению и рассмотрению всех необходимых инициатив", — сообщила она.

Также Матвиенко напомнила, что 2021 год назван в России Годом науки и технологий, а в целом перед страной встала сложная задача "прорыва в развитии".