Несмотря на пришедшие не так давно печальные цифры по "технологическому рывку" и "технологической зависимости", в Совете Федерации не унывают и готовят почву для инноваций.
О ситуации написала в своём блоге Валентина Матвиенко, председатель верхней палаты. Она отметила, что для инициатив, направленных на инновации и внедрение новых технологий, весьма важны действия законодательной власти. Поэтому в СФ готовы идти навстречу и оперативно принимать нужные документы.
"Следует и далее искать решения, которые позволят в короткие сроки создать в стране полноценный, мощный инновационный комплекс.
Естественно, здесь многое зависит и от законодательной власти. Мы готовы к оперативному внесению и рассмотрению всех необходимых инициатив", — сообщила она.
Также Матвиенко напомнила, что 2021 год назван в России Годом науки и технологий, а в целом перед страной встала сложная задача "прорыва в развитии".
"Идёт становление нового уклада жизни человечества, можно даже сказать, новой цивилизации. И место России в ней в огромной степени зависит от того, насколько глубоко и органично мы встроимся в этот процесс.
Считаю, что на крупнейшие вызовы современности Россия и сегодня способна реагировать как безусловный лидер", — резюмировала Матвиенко.
Американские инвестиции в Казахстане — это 410 совместных предприятий и $45 млрд. Означает ли это, что Казахстан решил окончательно отказаться от Евразийского союза и начал отходить от России, интегрироваться с другими партнерами?