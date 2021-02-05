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Россия объявила персонами non grata дипломатов трёх стран

Политика

Участие в незаконных акциях сотрудников генеральных консульств является неприемлемым и не соответствует их дипломатическому статусу, заявили в МИД РФ.

Россия объявила персонами non grata дипломатов трёх стран

Россия объявила персонами нон грата представителей посольств Швеции, Польши и ФРГ, принимавших участие в незаконных акциях протеста 23 января в Москве и Санкт-Петербурге. Дипломатам заявлен протест, им предписано в ближайшее время покинуть Россию.

"Российская сторона ожидает, что в дальнейшем дипломатические миссии Королевства Швеция, Республики Польша и Федеративной Республики Германия и их персонал будут строго следовать нормам международного права", — сообщается на сайте МИД РФ.

Во многих городах России 23 и 31 января прошли несанкционированные акции протеста в связи с арестом блогера Алексея Навального. Во вторник, 2 февраля, в Мосгорсуд, где слушалось дело о замене ему условного срока на реальный, прибыли сотрудники дипломатических ведомств более чем десятка государств. После оглашения вердикта суда в Москве и Санкт-Петербурге также прошли стихийные акции протеста, которые были быстро пресечены сотрудниками правоохранительных органов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не оставит без ответа ни один случай вмешательства во внутренние дела государства в связи с этой ситуацией.

"И правильно. У себя дома на митинги шастайте", — прокомментировали эту новость в Сети.

Автор: Людмила Черткова
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