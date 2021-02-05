Мурашко сообщил об "отступлении" коронавируса в РФ

Свежие данные о ситуации с коронавирусом в РФ привёл министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

По словам Мурашко, цифры по заболеваемости пока высокие, однако можно говорить о том, что "коронавирус в России отступает". Во многом этого удалось достичь благодаря вакцинации населения.

"Количество пациентов, находящихся под наблюдением, за последние три недели снизилось в общей сложности более чем на 30%. Тем не менее цифра остаётся высокой — почти 800 тыс. человек", — озвучил Мурашко данные, выступая на канале "Россия-24".

Напомним, что по данным на пятое февраля в стране зафиксировано 16 688 новых случаев, при этом выздоровели 23 582 жителя. Известно о 527 смертях.

При этом дела в некоторых странах Европы идут намного хуже: проблемы с коронавирусом вынудили Швецию закрыть границы для всех, у кого не будет справки, а Израиль — продлить жёсткий карантин.