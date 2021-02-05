Продолжаются судебные "приключения" Алексея Навального: оппозиционера, ранее осуждённого на два года и восемь месяцев, привезли на новый процесс.
Как передаёт ТАСС, автозак с Навальным прибыл к Бабушкинскому суду. Именно там будут рассматривать дело о клевете. По данным сервиса Google, загруженность суда на утро пятого февраля "гораздо больше обычной".
Напомним предысторию этого дела: второго июня 2020 года через свой канал в Telegram, а также через Twitter Навальный распространил видеоролик. В нём ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артёменко рассказывает о том, что думает касательно поправок в Конституцию России.
По данным следственных органов, Навальный позволил себе написать под роликом комментарии, которые "порочат честь и достоинство ветерана", при этом являясь ложью. Сам Навальный своей вины по данному делу не признал.
Ранее производство по данному делу было временно остановлено, возобновили его после возвращения Навального из Германии.
Вокруг России расположены новые независимые государства, и главное теперь — собрать своих людей, так как территорий у страны хватает, а вот людей уже нет...