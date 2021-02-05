Навального привезли на новый суд: на этот раз он ответит за клевету

Продолжаются судебные "приключения" Алексея Навального: оппозиционера, ранее осуждённого на два года и восемь месяцев, привезли на новый процесс.

Как передаёт ТАСС, автозак с Навальным прибыл к Бабушкинскому суду. Именно там будут рассматривать дело о клевете. По данным сервиса Google, загруженность суда на утро пятого февраля "гораздо больше обычной".

Напомним предысторию этого дела: второго июня 2020 года через свой канал в Telegram, а также через Twitter Навальный распространил видеоролик. В нём ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артёменко рассказывает о том, что думает касательно поправок в Конституцию России.

По данным следственных органов, Навальный позволил себе написать под роликом комментарии, которые "порочат честь и достоинство ветерана", при этом являясь ложью. Сам Навальный своей вины по данному делу не признал.

Ранее производство по данному делу было временно остановлено, возобновили его после возвращения Навального из Германии.