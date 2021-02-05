Доверие важнее доходов: чего Кремль хочет от региональных властей

Любопытный документ оказался размещён на сайте Кремля: из его содержания становится понятно, как именно Владимир Путин будет оценивать работу региональных властей в ближайшее десятилетие.

В документе чётко прописаны ключевые критерии, которые помогут отделить эффективных управленцев от неэффективных. Три ключевых (первых в списке):

уровень доверия к власти;

численность населения;

ожидаемая продолжительность жизни населения.

Интересно, что параметр "бедность" оказался лишь на четвёртой строчке, то есть уровень доверия к власти интересует "центр" больше, чем состояние народных кошельков. Рост зарплат и рост доходов населения оказались также "далеко", лишь на 16 и 17 местах из 20.

Волноваться в плане доверия действительно есть о чём: рейтинг Путина, согласно опросам ФОМ, уже в январе 2021 года достиг 53%, что стало минимумом за 10 лет.

Численность населения также заставляет задуматься об эффективности текущей политики рождаемость: население страны потеряло за 2020 год 510,5 тысячи человек. При этом рождаемость также снизилась: с 2002 года в стране не рожали так мало, как в 2020 (9,7 ребёнка на тысячу человек).