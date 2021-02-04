Соцсети и мессенджеры могут заблокировать из-за призывов к протестам

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков на встрече с журналистами в четверг озвучил жёсткое предложение, которое коллегия сенаторов намерена внести в правительство.

По его словам, необходимо "усилить российское законодательство для того, чтобы прекратить использование социальных сетей, мобилизующих граждан на противоправные действия."

Проще говоря, Facebook, Instagram и Twitter, а также сервисы обмена сообщениями, такие как Telegram и видеосайт TikTok, могут стать недоступными в России, если им не удастся запретить незаконные призывы к участию в акциях протеста.

В совместном заявлении, которое Пушков зачитал журналистам, утверждается, что ряд интернет — медиа — гигантов "стали источником призывов к массовым беспорядкам, побуждений к совершению противоправных действий-таких, которые представляют угрозу жизни и здоровью других граждан, — а также недостоверной информации, распространяемой под видом достоверных сообщений"."

По мнению членов Сената, за последние две недели, в течение которых тысячи людей вышли на улицы городов по всей России, чтобы призвать к освобождению заключенного оппозиционера Алексея Навального, эти платформы видели "открытые призывы к массовым беспорядкам", и детали того, как и где в них участвовать, были широко распространены.

Кроме того, было много фейков "непосредственно с места событий": и о количестве участников, и о том, как "жестоко работали" силовики.

Предложения Комиссии, по ее словам, "требуют от интернет-компаний принятия необходимых мер по мониторингу и недопущению распространения любого контента, который может быть расценен как поддержка или пропаганда несанкционированных акций протеста и насильственных изменений основ конституционного строя Российской Федерации."