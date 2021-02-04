В МИД объяснили пристальное внимание Запада к протестам в РФ

Активное муссирование Западом истории с Алексеем Навальным и протестами говорит о желании иностранных властей "увести внимание" своих жителей от внутренних проблем.

Удивительно наблюдать, как жители стран Запада всё чаще сталкиваются с теми или иными сложностями (в частностями, вызванными коронавирусом), а власти тем временем "мониторят" ситуацию вокруг Навального и незаконных акций протеста в России.

"Такое впечатление, что западный официоз просто отказывается видеть, что происходит в эти дни в ЕС и в эти месяцы в США, и просто намеренно уводит внимание мировой общественности от ситуации в собственных странах, фокусируясь на своем видении ситуации в России", — прокомментировала ситуацию официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Например, уточнила Захарова, в Штатах неуклонно растёт "градус насилия". И лучше бы Вашингтону и его партнёрам обратить внимание на это, а не концентрироваться на попытках "раскачивания" ситуации в России, уверена она.