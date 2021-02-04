Мишустин в Алма-Ате: премьера ждут вопросы ЕАЭС

Российский премьер-министр успешно прибыл в Алма-Ату, открыв счёт своим зарубежным поездкам в 2021 году. Михаил Мишустин посетит заседание Евразийского межправительственного совета, которое запланировано на пятое февраля.

Как передают представители аппарата правительства РФ, Мишустину предстоит обсуждать вопросы, связанные с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). В частности, много внимания будет уделено "тематике устранения барьеров на внутреннем рынке ЕАЭС".

"Также [будут проработаны] отдельные вопросы совершенствования договорно-правовой базы союза в сфере таможенно-тарифного регулирования", — уточняют в СМИ.

Премьер-министр примет участие и в Digital Almaty 2021, форуме, который пройдёт в цифровом формате. Он также состоится пятого февраля.

Напомним, что в 2021 году Казахстан получил право председательства в органах ЕАЭС.