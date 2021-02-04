Сенатор объяснил, почему "Спутник V" неохотно регистрируют в ЕС

Регистрация вакцины "Спутник V" в странах ЕС — вопрос уже не логики или здравого смысла, а политических моментов и конкуренции за влияние.

Комментируя вопрос о том, как обстоят дела с регистрацией "Спутника V" в ЕС, заслуженный врач РФ, сенатор Владимир Круглый отметил: понятно, что далеко не все страны блока предпочтут всё-таки зарегистрировать вакцину.

"Российской вакциной заинтересовались Венгрия, Чехия. Но не уверен, что во всех странах Евросоюза "Спутник V" будет зарегистрирован. Это вопросы конкуренции и политического влияния", — заявил он в ходе онлайн-моста в МИА "Россия сегодня".

В качестве примера эксперт напомнил о действиях Киева, который, несмотря на очевидные желания граждан, предпочёл не регистрировать "Спутник V" и объяснил это в том числе политическими моментами.

Напомним, что в ЕС продолжаются проблемы с поставками вакцин: вызваны они, как оказалось, и неумелым руководством лидеров блока.