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Эксперт рассказал, как побороть инфляцию: власти действуют неэффективно

Политика

Несмотря на "волшебные" цифры от Росстата, который сумел насчитать "нулевую инфляцию" с 26 января по 1 декабря, рост цен россияне ощущают постоянно.

Эксперт рассказал, как побороть инфляцию: власти действуют неэффективно

Напомним, что "волшебство" в Росстате объяснили просто: в очередной раз сменилась методика расчёта. Новые варианты подсчёта — это здорово, но есть ли у властей какая-то комплексная программа (хотя бы на 2021 год), которая поможет действительно снизить инфляцию?

На этот вопрос для "Правды. Ру" ответил Андрей Колганов, доктор экономических наук, заведующий лабораторией сравнительного исследования социально экономических систем экономического факультета МГУ.

Желаемое за действительное: почему упала инфляция

Эксперт отмечает: цены выросли, но в целом инфляция действительно остаётся низкой. Однако причина тому — спрос населения, который упал из-за сокращения доходов.

"Падение спроса выступает фактором, сдерживающим рост цен.

Невозможно увеличить цены на потребительские товары и услуги, поскольку кошелек граждан стал менее ёмким и, соответственно, граждане не могут приобретать товары по более высоким ценам", — напоминает Колганов.

При этом нужно понимать, что воздействовать на снижение инфляции в реальной экономике довольно сложно.

В первую очередь снижение инфляции достигается путём воздействия на структуры издержек производства. А это требует довольно серьезных усилий, в том числе связанных и с расходами, с освоением, например, новых технологий, с ликвидацией нерациональных издержек.

"Это должна быть достаточно сложная, долгосрочная работа, направленная на то, чтобы улучшить структуру издержек в экономике и тем самым создать основу для снижения цен.

Можно, конечно, бороться с инфляцией так, как происходит у нас сейчас, путём поддержания доходов населения на падающем или не растущем, по крайней мере, уровне. Но я не думаю, что это наилучший способ борьбы с инфляцией", — отмечает Колганов.

Какую-либо программу от властей действительно было бы неплохо увидеть — однако, отмечает эксперт, о подобных начинаниях ему неизвестно.

Автор: Константин Шапров
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