Новой статистикой делятся чиновники Минтруда. В ведомстве оценили, в каких российских регионах стало больше всего безработных.
По данным документа, доступного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, приведённые цифры будут в перспективе лишь расти, поскольку "значительная численность граждан", которых ещё не уволили, могут потерять своё место в самом скором времени.
Итак, ключевые цифры:
Также приведён рейтинг регионов, в которых с работой дела обстоят хуже всего.
Лидером оказалась Кабардино-Балкарская Республика, там безработных стало больше в 10,2 раза. Далее расположились Калининградская область (рост в 7 раз) и Республика Крым (также в 7 раз). "Бронзу" получила Нижегородской область — там безработных стало больше в 6,4 раза.
"Расходы из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации, в 2021 году могут составить до 12 миллиардов рублей", — приводят, словно в утешение, цифру в Минтруде…
Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал приговор Алексею Навальному в Twitter, используя русский язык.