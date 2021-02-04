Минтруд назвал регионы, ставшие лидерами по безработице

Новой статистикой делятся чиновники Минтруда. В ведомстве оценили, в каких российских регионах стало больше всего безработных.

По данным документа, доступного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, приведённые цифры будут в перспективе лишь расти, поскольку "значительная численность граждан", которых ещё не уволили, могут потерять своё место в самом скором времени.

Итак, ключевые цифры:

с 1 апреля по 25 января в стране стало на 1,9 млн официально зарегистрированных безработных больше;

за указанный период безработица выросла в 3,6 раза.

Также приведён рейтинг регионов, в которых с работой дела обстоят хуже всего.

Лидером оказалась Кабардино-Балкарская Республика, там безработных стало больше в 10,2 раза. Далее расположились Калининградская область (рост в 7 раз) и Республика Крым (также в 7 раз). "Бронзу" получила Нижегородской область — там безработных стало больше в 6,4 раза.