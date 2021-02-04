Студенты и преподаватели ВШЭ, которые приняли участие в несогласованных митингах 23 и 31 января, не будут подвергнуты наказаниям. Об этом заявил ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов.
Напомним, что во многих российских вузах за участие в демонстрации или митинге оппозиции можно схлопотать отчисление или увольнение. Например, недавно руководство Астраханского государственного университета отчислило троих студентов в связи с заведёнными на них административными делами.
"Я уважаю всех членов вышкинского сообщества, считаю их талантливыми и зрелыми людьми, способными нести ответственность за свои поступки. Даже если эти поступки ошибочны.
Мы никогда не преследовали студентов и преподавателей по принципу их политических взглядов и убеждений и не будем этого делать.
Те, кто попал под арест, или получил штраф за участие в несогласованных акциях — они уже наказаны по решению суда", — приводят слова Кузьминова на сайте ВШЭ.
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