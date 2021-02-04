Ректор ВШЭ рассказал, ждать ли митинговавшим студентам "санкций"

Студенты и преподаватели ВШЭ, которые приняли участие в несогласованных митингах 23 и 31 января, не будут подвергнуты наказаниям. Об этом заявил ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов.

Напомним, что во многих российских вузах за участие в демонстрации или митинге оппозиции можно схлопотать отчисление или увольнение. Например, недавно руководство Астраханского государственного университета отчислило троих студентов в связи с заведёнными на них административными делами.