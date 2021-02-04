Глава ООН: мировое сообщество должно "провалить" госпереворот в Мьянме

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал мировое сообщество сделать так, чтобы государственный переворот в Мьянме провалился.

"Отмена выборов неприемлема, — сказал он, — и лидеры переворота должны понять, что это не способ управлять страной".

В настоящий момент, как сообщает ВВС, Совет Безопасности ООН обсуждает возможное заявление, но ожидается, что Китай заблокирует любую форму слов, осуждающих переворот.

Напомним, западные страны ранее безоговорочно осудили переворот, но попытки Совета Безопасности достичь общей позиции потерпели неудачу, поскольку Китай не согласился.

Китай является одним из пяти постоянных членов Совета, обладающих правом вето.

Пекин уже давно играет роль защитника Мьянмы от международного контроля и после переворота предупреждал, что санкции или международное давление только ухудшат ситуацию.

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