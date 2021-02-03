Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Навигатор
Новости
Психолог: важно поддерживать контакт со своим подсознанием
Ольге Бузовой подарили золотое колье с бриллиантами от Cartier
Стало известно расписание матчей 1/8 финала Кубка России
Дюков против сокращения РПЛ, но за смену формата
Украинский солдат рассказал о неисправной технике в подразделениях ВСУ
Американские инженеры научили шпинат отправлять электронные письма
В Японии решили ввести "коронавирусные" штрафы для населения
Сборная Китая отказалась от участия в чемпионате мира по биатлону
Егора Крида осудили за неприличный жест на детском шоу

Митрохин: депутат имеет право участвовать в любых акциях

Политика

Депутат Мосгордумы Сергей Митрохин ("Яблоко") считает, что он и его коллеги могут участвовать в любых акциях и иногда даже обязаны это сделать. Так он прокомментировал историю, произошедшую 31 января с его коллегой по столичному парламенту, депутатом-коммунистом Евгением Ступиным.

Митрохин: депутат имеет право участвовать в любых акциях

Депутат Мосгордумы от КПРФ был задержан во время несогласованной акции в центре Москвы 31 января. Однако позднее он был освобожден без составления протокола. Сам Ступин отметил, что депутаты Мосгордумы не обладают неприкосновенностью.

А вот Сергей Митрохин полагает, что ему и его коллегам ничто не мешает участвовать в разных акциях.

"А почему нет? Я сам участвовал. Депутат не гражданин что ли? Депутат имеет право участвовать в любых акциях. Даже иногда обязан это делать", — сказал он "Правде.Ру".

По его словам, право граждан на проведение акций гарантировано Конституцией.

При этом Митрохин заявил, что "у нас уже последние 10 лет вообще ничего не согласовывают". Правда, отметим, депутат в данном случае сильно преувеличил.

Последние материалы
Сборная Китая отказалась от участия в чемпионате мира по биатлону
Егора Крида осудили за неприличный жест на детском шоу
Россия может вернуть на службу "Ядерного призрака"
Заслуженный адвокат РФ рассказала о промахах защиты Навального
РФС разрешил "Химкам" выступать в следующем сезоне с замечаниями
Власти Швеции не дадут жителям самим выбрать вакцину
В древности Марс напоминал Исландию - исследование
Как снять квартиру на ЦИАН и не попасться мошенникам
Стали известны возможные соперники России в полуфинале ATP Cup
Как сыграть яркую и пышную свадьбу и не разориться
Популярное
Общество
Уж на сковородке: юрист оценил поведение Навального в суде

Отвечая на вопросы, Алексей Навальный уклонялся от однозначных ответов и вступал в пререкания. Судья была вынуждена сделать замечание подсудимому.

Уж на сковородке: юрист оценил поведение Навального в суде
Казахстан уже почти в НАТО
Точка зрения
Казахстан уже почти в НАТО
Точка зрения
Почему Казахстану больше не по пути с Россией
Точка зрения
В случае войны Россия не обязана спасать Казахстан
Павел Новиков Как сыграть яркую и пышную свадьбу и не разориться Павел Новиков Любовь Степушова США не решаются квалифицировать события в Мьянме Любовь Степушова Руслан Веснянко Украина: эпидемия "ковида" закончится раньше, чем в стране появится вакцина Руслан Веснянко
Общество
МИД Австрии объяснил присутствие своего дипломата на суде по Навальному
Общество
Жириновский оценил приговор Навальному
"Деваться нам некуда, поэтому давайте свою вакцину" - Германия
Евросоюз
"Деваться нам некуда, поэтому давайте свою вакцину" - Германия
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников