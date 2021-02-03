Митрохин: депутат имеет право участвовать в любых акциях

Депутат Мосгордумы Сергей Митрохин ("Яблоко") считает, что он и его коллеги могут участвовать в любых акциях и иногда даже обязаны это сделать. Так он прокомментировал историю, произошедшую 31 января с его коллегой по столичному парламенту, депутатом-коммунистом Евгением Ступиным.

Депутат Мосгордумы от КПРФ был задержан во время несогласованной акции в центре Москвы 31 января. Однако позднее он был освобожден без составления протокола. Сам Ступин отметил, что депутаты Мосгордумы не обладают неприкосновенностью.

А вот Сергей Митрохин полагает, что ему и его коллегам ничто не мешает участвовать в разных акциях.

"А почему нет? Я сам участвовал. Депутат не гражданин что ли? Депутат имеет право участвовать в любых акциях. Даже иногда обязан это делать", — сказал он "Правде.Ру".

По его словам, право граждан на проведение акций гарантировано Конституцией.

При этом Митрохин заявил, что "у нас уже последние 10 лет вообще ничего не согласовывают". Правда, отметим, депутат в данном случае сильно преувеличил.