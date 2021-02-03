Лавров прокомментировал хамство Запада и вспомнил актуальную пословицу

Несмотря на то, что западные политики регулярно позволяют себе весьма специфические, а то и вовсе откровенно хамские комментарии по поводу тех или иных действий России, наша страна не будет отвечать хамством на хамство.

Комментируя особенности работы с Западом, министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул: он прекрасно понимает желающих услышать от России более агрессивную риторику. Но наша дипломатическая культура всё-таки важнее.

"Понимаю тех, кто считает, что Россия могла бы более агрессивно реагировать на откровенно высокомерную, неподобающую риторику, которая звучит из уст западных деятелей. Но мы всё-таки в нашей дипломатической, политической культуре не привыкли скатываться на хамскую риторику", — объяснил Лавров.

Российские представители, добавил Лавров, обычно добиваются своих целей вежливо и культурно.