Несмотря на то, что западные политики регулярно позволяют себе весьма специфические, а то и вовсе откровенно хамские комментарии по поводу тех или иных действий России, наша страна не будет отвечать хамством на хамство.
Комментируя особенности работы с Западом, министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул: он прекрасно понимает желающих услышать от России более агрессивную риторику. Но наша дипломатическая культура всё-таки важнее.
"Понимаю тех, кто считает, что Россия могла бы более агрессивно реагировать на откровенно высокомерную, неподобающую риторику, которая звучит из уст западных деятелей.
Но мы всё-таки в нашей дипломатической, политической культуре не привыкли скатываться на хамскую риторику", — объяснил Лавров.
Российские представители, добавил Лавров, обычно добиваются своих целей вежливо и культурно.
"Как говорится, не в силе Бог, а в правде, — устами одного известного персонажа российского кинематографа.
Ну и у нас также есть хорошая пословица, которую нужно помнить — мягко стелим, но жёстко спать", — резюмировал он.
Отвечая на вопросы, Алексей Навальный уклонялся от однозначных ответов и вступал в пререкания. Судья была вынуждена сделать замечание подсудимому.