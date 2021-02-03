Конец "ипотечной сказки": власти задумались об отмене льготной ипотеки

История с льготным ипотечным кредитованием, в результате которого на рынке может сформироваться "пузырь", рассматривается в том числе в Кремле.

Власти в курсе мнения Банка России, в котором уверены: пора "дёрнуть стоп-кран" и прекратить выдачу льготной ипотеки.

В какой-то момент ситуацию комментировал даже Владимир Путин: он отметил, что некоторые продавцы, увидев льготы от государства, решили поднять цены. Президент попросил "реагировать" на подобные ситуации.

"Да, позиция Центрального банка известна. Действительно, у ЦБ есть мнение и есть опасение в связи с тем, что, как считают специалисты ЦБ, это приводит к росту пузыря. Существуют и иные точки зрения, и этот вопрос активно обсуждается у экспертов и в правительстве", — прокомментировал Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского лидера, на встрече со СМИ.

Также известно мнение главы ЦБ, Эльвиры Набиуллиной, которая уверена: остановка программы "ипотека по 6,5%" поможет рынку избежать проблем.