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Конец "ипотечной сказки": власти задумались об отмене льготной ипотеки

Политика

История с льготным ипотечным кредитованием, в результате которого на рынке может сформироваться "пузырь", рассматривается в том числе в Кремле.

Конец "ипотечной сказки": власти задумались об отмене льготной ипотеки

Власти в курсе мнения Банка России, в котором уверены: пора "дёрнуть стоп-кран" и прекратить выдачу льготной ипотеки.

В какой-то момент ситуацию комментировал даже Владимир Путин: он отметил, что некоторые продавцы, увидев льготы от государства, решили поднять цены. Президент попросил "реагировать" на подобные ситуации.

"Да, позиция Центрального банка известна. Действительно, у ЦБ есть мнение и есть опасение в связи с тем, что, как считают специалисты ЦБ, это приводит к росту пузыря.

Существуют и иные точки зрения, и этот вопрос активно обсуждается у экспертов и в правительстве", — прокомментировал Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского лидера, на встрече со СМИ.

Также известно мнение главы ЦБ, Эльвиры Набиуллиной, которая уверена: остановка программы "ипотека по 6,5%" поможет рынку избежать проблем.

Автор: Константин Шапров
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