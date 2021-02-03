Почему "карточная помощь" властей - неудачная идея: мнение эксперта

Жители страны могут расслабиться: продуктовые карточки, похоже, так и останутся лишь идеей, не обретя воплощения в жизнь.

По данным, приведённым пресс-секретарём премьер-министра Борисом Беляковым, в правительстве пока не рассматривают данный вариант помощи населению.

Вроде бы это хорошо — но насколько ясна ситуация в целом? Нужно ли в принципе вводить какие-либо пособия (в любом формате, не обязательно "карточном") именно на еду для нуждающихся?

Рассказать о ситуации журналисты "Правды. Ру" попросили Николая Харитонова, председателя комитета Государственной Думы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока, кандидата экономических наук.

В чём проблема: карточки — это унизительно

Самое главное, подчёркивает эксперт, ввести нормальный учёт тех, кому нужна помощь. В своё время Ленин говорил, при социализме (сейчас при капитализме) самое главное — учёт, на это не нужно жалеть времени.

А речь между тем идёт, ни много ни мало, о примерно 20 млн человек, которые находятся у черты или за чертой бедности.

"В каждом муниципальном образовании необходимо сделать какой-то учёт, переучёт тех, кто на сегодняшний день нуждается. Карточная система в XXI веке — наверное, это оскорбительно для людей, которые относятся к слабо защищённым слоям населения", — рассказывает Харитонов.

Так что пытаться как-то принудительно придумывать и выдавать карточки — не то, чего ждут люди. Тем более бессмысленно пытаться вычитать какие-то нормы, нормативные продовольственные корзины.

Как решить вопрос: учёт и адресная поддержка

Решить проблему хотя бы отчасти можно через учёт: если знать, кто именно нуждается, можно запустить адресную финансовую поддержку.

"Эту адресную финансовую поддержку определить и строго контролировать", — уверен эксперт.

Также есть ещё один вариант: не выдавать деньги прямо на руки населению, а отсылать в организации, а то и прямо в торговые сети.

"Чтобы человек приходил, уже понимая, что у него там 12 тысяч лежит на продовольствии, он спокойно выбирает сам, без принуждения", — объясняет Харитонов.

Но нужно в любом случае знать — сколько семей, сколько людей на самом деле нуждаются в нормальных условиях питания, продовольственном обеспечении. А карточки — это оскорбительно и обидно.